Белорецк, Башкирия, 9 сентября, 2023, 19:24 — ИА Регнум. В Башкирии в детском саду произошла вспышка острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM

Заболевание выявили у детей и персонала в детском саду №19 в Белорецке 7 сентября. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование с проведением всех лабораторных исследований и проверкой персонала учреждения.

«Сотрудники Роспотребнадзора детский сад закрыли и опечатали. Угрозы распространения инфекции нет», ― говорится в сообщении ведомства.

По словам источника РИА Новости в экстренных службах региона, всего заболели 29 воспитанников. 19 детей госпитализировали, остальных отпустили домой.

По предварительным данным эпидемиологического расследования, причиной вспышки инфекции стал сальмонеллёз.

Проверку также организовала Белорецкая межрайонная прокуратура. Сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдению должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания и пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении.

«Часть заболевших детей находятся под наблюдением в медицинском учреждении, остальные проходят лечение амбулаторно, их состояние удовлетворительное», ― уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в июле следователи возбудили уголовное дело после массового отравления детей йогуртом в детских садах в городе Орске в Оренбургской области. По информации следствия, пищевое отравление детей произошло из-за ненадлежащего оказания услуг по обеспечению продуктами питания и проверке их качества для детского питания. Всего не менее 36 воспитанников детских садов отравились в детских садах Орска.

Как показали лабораторные исследования, возбудителем массового отравления в нескольких детских садах в Орске стал стафилококковый энтеротоксин А. Его обнаружили в йогурте.

Деятельность детского сада «Золотая рыбка» приостановили 12 июля в связи с отравлением воспитанников в посёлке Прогресс в Амурской области. За неделю энтеровирусную инфекцию выявили у 17 детей. Специалисты Роспотребнадзора выявили в детском саду нарушения санитарного законодательства. В частности, в учреждении отсутствовали необходимые чистящие средства, не было москитных сеток, требования к дезинфекции игрушек не соблюдали.