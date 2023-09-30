Одесса, Украина, 30 сентября, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Одессу, сообщили 30 сентября в его пресс-службе.

EPA/JULIEN WARNAND/ТАСС Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель

Визит ранее не анонсировался.

«Моё присутствие в Одессе показывает нашу поддержку Украины в военном и экономическом плане, нашими дипломатическими и политическими действиями», — сказано в заявлении Борреля.

Глава внешнеполитической службы ЕС также отметил, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность Украины в границах 1991 года и осуждает удары ВС РФ по военным и инфраструктурным объектам на Украине.

Как сообщалось ранее, 28 сентября в Киев прибыли генсек НАТО Йенс Столтенберг и министры обороны Франции и Великобритании Себастьян Лекорню и Грант Шэппс. Эти визиты также не анонсировались заранее.

Столтенберг во время пребывания в Киеве заявил, что «мир любой ценой» на территории Украины неприемлем, поскольку капитуляция Киева приведёт не к миру, а к «оккупации». Также он отметил, что НАТО будет поддерживать Украину так долго, как это потребуется.

Боррель ранее в сентябре 2023 года заявил, что неудача контрнаступления ВСУ связана с большим количеством минных полей. Он призвал страны Запада к более тесному оборонному сотрудничеству и более быстрому принятию решений о поставках оружия на Украину.