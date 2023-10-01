Киев, 1 октября, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, который ранее находился в Одессе, приехал в Киев. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель

Политик отметил, что в Киеве он вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой принял участие в церемонии, которая была посвящена памяти о погибших украинских военных.

Боррель уточнил, что он выразил поддержку ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 30 октября стало известно, что Боррель прибыл в Одессу. Его визит ранее не анонсировался. Глава внешнеполитической службы ЕС также отметил, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность Украины в границах 1991 года и осуждает удары ВС РФ по военным и инфраструктурным объектам на Украине.

28 сентября в Киев прибыли генсек НАТО Йенс Столтенберг и министры обороны Франции и Великобритании Себастьян Лекорню и Грант Шэппс. Эти визиты также не анонсировались заранее.

Столтенберг во время пребывания в Киеве заявил, что «мир любой ценой» на территории Украины неприемлем, поскольку капитуляция Киева приведёт не к миру, а к «оккупации». Также он отметил, что НАТО будет поддерживать Украину так долго, как это потребуется.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал очередным спектаклем визит в Одессу главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля. Парламентарий напомнил, как Одесса до прихода к власти украинских нацистов была гордым городом, сейчас он оккупирован, но будет освобождён.

Если Боррель хочет увидеть действительно гордый город, то ему следует посетить город-герой Севастополь и покаяться там за все преступные деяния, связанные с взращиванием и подлым финансированием киевского нацистского режима, заявил депутат. Он указал на то, что визит Борреля в Одессу направлен на дальнейшее обострение военного конфликта на Украине.