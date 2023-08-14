Киев, 14 августа, 2023, 04:23 — ИА Регнум. Европейский союз с начала вооружённого конфликта передал Украине 20 миллиардов евро. Об этом представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил «Известиям».

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По словам Петера Стано, в общую сумму в 20 миллиардов евро включены двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными государствами — членами Евросоюза и финансирование из Европейского фонда мира (5,6 миллиарда евро).

Согласно данным Кильского института мировой экономики, лидирующие места в поставках вооружений занимает Германия, предоставившая Вооружённым силам Украины с февраля 2022 года вооружения на сумму около 7,5 миллиарда евро. После ФРГ по убыванию идут Польша, Нидерланды, Дания и Швеция, чьи расходы составили более одного миллиарда евро.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Agence France-Presse сообщило, что Европейский союз с начала вооружённого конфликта передал Украине почти 224 тысячи артиллерийских снарядов, а также более двух тысяч ракет различных типов. По словам Петера Стано, общая стоимость поставленных Украине боеприпасов составляет более миллиарда евро.