Москва, 1 октября, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Быстрая смена внешней среды, а также методы воздействий на человека являются причинами «омоложения» рака. Об этом рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.

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По его словам, в настоящее время очень быстро меняется внешняя среда и методы всех воздействий на человека, что безусловно привело к росту заболеваний, в том числе нервной, иммунной систем, разных видов аллергии. Кроме этого, у людей увеличилась нагрузка на сердечно-сосудистую систему, участились проблемы с лишним весом, эндокринные недуги, обострилась онкологическая проблема.

«Мы настолько быстро меняем среду, не оглядываясь назад, что начинаем бить в набат, когда опухоли, которые раньше не встречались, начинают появляться. Например, рака желудка у ребёнка не было не так давно, поэтому, что будет дальше, можем только догадываться», — приводит «Пятый канал» слова онколога.

Как передавало ИА Регнум, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталия Долгушина рассказала о большой проблеме с онкологической заболеваемостью. По её словам, рак «помолодел». В структуре смертности женщин от онкологических заболеваний фактически 31% — это смертность от опухолей органов репродуктивной системы, молочной железы, и среди этих женщин 4% — это женщины до 40 лет, которые не успели стать матерями.

Заведующий отделением — врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения отдела интервенционной радиологии НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» Минздрава России кандидат медицинских наук Игорь Погребняков заявил, что новый российский препарат для лечения онкологических заболеваний при помощи света в ряде случаев эффективен до 100%. Препарат может применяться при лечении пациентов с различными видами опухолей ЖКТ, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи.

При этом лекарство имеет несколько отечественных аналогов, опыт применения которых учли при производстве. Препарат хорошо переносится пациентами и не имеет серьёзных побочных эффектов.

Препарат уже начали производить в Москве. Планируется выпуск до 40 тыс. флаконов в год. На ранних стадиях заболевания новое отечественное лекарство может заменить хирургическое вмешательство.