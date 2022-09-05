Владивосток, 5 сентября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Риск бесплодия увеличивается у женщин примерно на 5% ежегодно после 30 лет. Об этом журналистам в рамках Восточного экономического форума заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ Наталия Долгушина.

brusalvate Беременность

«Стремительно увеличивается риск бесплодия. Примерно на 5% в год после 30 лет снижается вероятность стать мамой, то есть забеременеть», — сказала Долгушина.

Она также рассказала о большой проблеме с онкологической заболеваемостью: «Рак, как мы говорим, помолодел. В структуре смертности женщин от онкологических заболеваний фактически 31% — это смертность от рака органов репродуктивной системы молочной железы и среди этих женщин 4% — это женщины до 40 лет, которые не успели стать матерями».