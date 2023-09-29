Эффективность российского препарата от рака может достигать 100% — эксперт
Онколог Погребняков: эффективность российского препарата от рака достигает 100%
Москва, 30 сентября, 2023, 02:49 — ИА Регнум. Завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения отдела интервенционной радиологии НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина», кандидат медицинских наук Игорь Погребняков рассказал об эффективности нового российского препарата для лечения онкозаболеваний.
По словам онколога, эффект от лечения с помощью света в некоторых случаях может достигать 90-100%.
«Препарат может применяться при лечении пациентов с различными видами опухолей ЖКТ, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи», — сказал Игорь Погребняков РИА Новости.
При этом лекарство имеет несколько отечественных аналогов, опыт применения которых учли при производстве. Препарат хорошо переносится пациентами и не имеет серьёзных побочных эффектов.
Как сообщало ИА Регнум, препарат уже начали производить в Москве. Планируется выпуск до 40 тыс. флаконов в год. На ранних стадиях заболевания новое отечественное лекарство может заменить хирургическое вмешательство.
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