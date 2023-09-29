Москва, 30 сентября, 2023, 02:49 — ИА Регнум. Завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения отдела интервенционной радиологии НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина», кандидат медицинских наук Игорь Погребняков рассказал об эффективности нового российского препарата для лечения онкозаболеваний.

(сс) luvqs Ученый

По словам онколога, эффект от лечения с помощью света в некоторых случаях может достигать 90-100%.

«Препарат может применяться при лечении пациентов с различными видами опухолей ЖКТ, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи», — сказал Игорь Погребняков РИА Новости.

При этом лекарство имеет несколько отечественных аналогов, опыт применения которых учли при производстве. Препарат хорошо переносится пациентами и не имеет серьёзных побочных эффектов.

Как сообщало ИА Регнум, препарат уже начали производить в Москве. Планируется выпуск до 40 тыс. флаконов в год. На ранних стадиях заболевания новое отечественное лекарство может заменить хирургическое вмешательство.

Люди младше 50 лет Читайте также: стали гораздо чаще заболевать раком. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого международной командой исследователей под руководством специалистов из Чжэцзянского университета в Ханчжоу (Китай).