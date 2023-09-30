Братислава, 30 сентября, 2023, 04:45 — ИА Регнум. Поставки вооружения Украине приносят только убийства. Об этом газете Telegraph заявил экс-премьер Словакии Роберт Фицо.

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Политик уверен, что вместо накачивания ВСУ оружием необходимо немедленно начать мирные переговоры с Россией.

Также Фицо заявил, что антироссийские санкции ухудшили экономику Словакии и их пора отменять.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский обговорил с кураторами из Вашингтона и Лондона план нового наступления ВСУ и захват Запорожской атомной электростанции.

Промахи, ошибки и даже потеря актёрской славы главы киевского режима Владимира Зеленского во время конфликта на Украине превратили его в неудачника, которого соотечественники никогда не простят. Так считает обозреватель газеты Al-Watan Хадил Мохиуддин Али.