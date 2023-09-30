Харьков, Украина, 1 октября, 2023, 01:38 — ИА Регнум. В ночь на 1 октября в Харькове прогремело друг за другом сразу несколько взрывов. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

В Харьковской области в 01:01 была объявлена воздушная тревога. После чего начали поступать сообщения о взрывах.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены воздушной тревоги взвыли также в Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Ранее СМИ сообщили о мощном взрыве в Киеве, после которого начался пожар.

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