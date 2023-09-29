Енакиево, ДНР, 29 сентября, 2023, 21:28 — ИА Регнум. ВСУ 29 сентября обстреляли гостиницу в Енакиево (ДНР), в которой живут строители из Ленинградской области, приехавшие для оказания помощи в восстановлении города, сообщил 29 сентября губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Lenobl.ru Александр Дрозденко

«Если думали так испортить День воссоединения с Россией Донбасса и Новороссии, знайте, что строить и ремонтировать города будем ещё старательней и быстрее», — написал Дрозденко в своём Telegram-канале.

Жертв в результате обстрела не было, добавил губернатор.

Ранее 29 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Дорогощь. Никто не пострадал, осколками снарядов были повреждены два частных жилых дома, в них были выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы, также был повреждён один автомобиль.

Днём ранее, 28 сентября, ВСУ нанесли удар по селу Подо-Калиновка в Херсонской области. Осколки упали около школы и детского сада, где в это время шли занятия. Детей эвакуировали. Пострадала одна из сотрудниц детского сада, которая в момент обстрела находилась на улице.

27 сентября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что ВСУ в течение дня наносили удары по Кировскому, Киевскому и Петровскому районам Донецка, а также по Горловке, в том числе с применением кассетных боеприпасов.