Москва, 30 сентября, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Расчёты российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» уничтожили эшелон с бронетехникой для украинских боевиков и поразили места скопления двух бригад ВСУ, сообщили в Минобороны.

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После того как разведка выявила в Николаевской области место погрузки состава с бронированными машинами 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ для усиления подразделений на передовой, координаты цели были переданы расчётам «Искандеров» наземного базирования. Высокоточным ударом пункт погрузки уничтожен, уточнили в ведомстве.

Также ракетный удар наносился по району сосредоточения подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ рядом с населённым пунктом Курахово на донецком направлении. В Минобороны добавили, что противник понёс потери в личном составе, технике и боеприпасах.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября ВС России уничтожили на южнодонецком направлении более 120 украинских военных. Российские бойцы отразили две атаки 127-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Ровнополь ДНР и Приютное Запорожской области.

Кроме личного состава противник потерял два пикапа, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку «Краб» польского производства.

Ранее комплексы «Искандер» отработали по хорошо замаскированному командному пункту ВСУ. Туда, по данным разведки, ежедневно съезжались высшие офицеры противника.

«Искандер» — линейка российских оперативно-тактических ракетных комплексов: «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Причём «Искандер-К» — вариант с использованием двух крылатых ракет Р-500. Дальность стрельбы составляет 500 км. Высота полёта ракеты — около 7 метров при выходе на цель. При этом ракета автоматически корректируется всё время полёта и автоматически огибает рельеф местности.