Москва, 30 сентября, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Минобороны России обнародовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

«Боги войны» Восточного военного округа уничтожают опорный пункта ВСУ», — говорится в комментарии к видео.

На кадрах можно увидеть, как в воздух вздымается дым и пыль от взрыва.

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Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны опубликовало кадры работы лётчиков. Экипаж Су-35С Воздушно-космических сил России в воздушном бою уничтожил самолёт ВСУ в зоне специальной военной операции. Отмечается, что во время выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35С осуществляли патрулирование заданного района, прикрывая самолёты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолеты армейской авиации. Во время очередного вылета лётчики Воздушно-космических сил России своевременно обнаружили и уничтожили самолёт противника.

Разведгруппа казачьего отряда специального назначения Барс-16 «Кубань» обнаружила в районе Спорного в ЛНР батальонный опорный пункт ВСУ. Благодаря хорошо спланированной операции удалось выбить противника с позиции и уничтожить натовскую радиолокационную станцию. Об этом рассказал командир разведгруппы отряда с позывным Шатун.

Проведение операции корректировалось с помощью дрона. Работа российского миномёта по опорному пункту была воспринята противником как штурм. Украинские военные начали подтягивать резервы, но им не дали подойти российские бойцы, открывшие огонь из крупнокалиберного пулемёта ДШК.