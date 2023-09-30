Киев, 1 октября, 2023, 01:12 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 1 октябре мощный взрыв прогремел в Киеве. После него начался пожар, написало издание «Страна. ua».

Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Взрыв

Уточняется, что взрыв был слышен в Деснянском районе столицы Украины. При этом воздушную тревогу в Киеве не объявляли.

Причины взрыва и точное место инцидента не называются.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь с 30 сентября на 1 октября сигналы воздушной тревоги звучали в шести областях.

Вооружённые силы России уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области.

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