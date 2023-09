Вашингтон, 30 сентября, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Неуверенность супруги лидера киевского режима Елены Зеленской в том, что её муж пойдёт на второй срок, свидетельствует о серьёзных проблемах на Украине. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

Иван Шилов ИА Регнум

Он напомнил, что ранее Зеленская усомнилась в том, захочет ли народ Украины, чтобы Владимир Зеленский был президентом.

«Очень негативно. Я это интерпретирую как-то, что на Украине сейчас серьёзные проблемы», — отметил американский офицер, предположив, что к концу конфликта на Украине правительство Зеленского падёт.

«Мы наблюдаем начало политического краха режима Зеленского», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что конфликт на территории Украины закончится на условиях России и у руководства киевского режима осталось только два варианта: или они капитулируют, или Украина прекратит своё существование.

Ранее руководители киевского режима юридически запретили проведение любых переговоров с действующими властями России, а вместе с тем заявили, что мирные переговоры могут начаться при условии возвращения Украины к границам 1991 года (с Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями).

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Россия готова к переговорам, но они не начинаются из-за позиции Киева и его западных кураторов. В Кремле и МИД России заявляли, что переговоры могут начаться при условии выполнения Киевом всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, и при условии признания Киевом новых территориальных реалий — возвращения Крыма в 2014 году и ещё четырёх регионов в 2022 году в состав России. В противном случае СВО будет продолжаться до выполнения всех задач, отмечали в Москве.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что правительство лидера киевского режима совершает репрессивные действия по отношению к жителям Украины. Он указал на то, что Зеленский не борется ни за какую свободу. Политолог также раскритиковал руководство Украины за призыв к западным странам не считать украинцев беженцами и способствовать их возвращению на родину, а также требование к украинским гражданам вернуться в страну и воевать в рядах ВСУ. Соскин обратил внимание на то, что такое заявление является абсолютно ошибочным и неправильным.