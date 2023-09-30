Киев, 30 сентября, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Правительство лидера киевского режима Владимира Зеленского совершает репрессивные действия по отношению к жителям Украины. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

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«Народ Украины уже забит, у него уже всё забрали, а его пронумеровали как скотов в концлагере», — обратил внимание политолог, добавив, что на Украине нет никакой свободы.

Он указал на то, что Зеленский не борется ни за какую свободу.

«Есть концлагерь, в котором сидят мужчины, ещё хотят и женщин тоже посадить туда», — подчеркнул Соскин.

Он также раскритиковал руководство Украины за призыв к западным странам не считать украинцев беженцами и способствовать их возвращению на родину, а также требование к украинским гражданам вернуться в страну и воевать в рядах ВСУ.

Соскин обратил внимание на то, что такое заявление является абсолютно ошибочным и неправильным.

«Я даже считаю, что оно преступное», — отметил экс-советник.

Как передавало ИА Регнум, украинская армия с начала спецоперации лишилась уже порядка 500 тыс. военнослужащих. Данные разведки и анализ открытых источников озвучил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Гагин напомнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на вопрос о 500 тыс. погибших украинцев ничего не ответил, но сказал, что они не обещали, что будет легко.

Отмечается, что в статистику не входят раненые, которые уже не смогут в дальнейшем воевать, а также пропавшие без вести.

Украинские СМИ в начале сентября также сообщили, что минобороны Украины издало приказ о призыве в ряды армии мужчин с бессимптомным ВИЧ, вирусным гепатитом и вылеченным туберкулёзом. Также годными приказано считать людей с кратковременными проявлениями расстройств психики, невротическими расстройствами, медленно прогрессирующей болезнью центральной нервной системы и с эпизодическими и пароксизмальными расстройствами.

Зеленский 11 августа распорядился уволить всех военкомов во всех регионах и заменить их военными, которые принимали участие в боевых действиях, но прекратили службу из-за утраты здоровья. Он назвал государственной изменой цинизм и факты взяточничества в период вооружённого конфликта.

Ранее стало известно, что власти Украины хотят лишить права на отсрочку от мобилизации более 180 тыс. мужчин старше 30 лет, получающих второе и более высшее образование.

Предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал слова журналиста Гленна Гринвальда о том, что всё больше жителей Украины пытаются бежать из страны, потому что они понимают, что их используют в качестве пушечного мяса. Он отметил, что на Украине нет выбора не служить в армии.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ранее заявил, что правоохранительные органы могут потребовать экстрадиции мужчин, которые ранее выехали из страны. Помимо беженцев и уклонистов, украинскую армию пополнят и женщины, этот вопрос обсуждался ещё в 2021 году, а теперь его реализуют.

Ранее Соскин заявил, что массовая мобилизация жителей Украины на фронт обернулась национальной катастрофой в государстве, ведя его к гражданской войне.