Москва, 30 сентября, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России за сутки уничтожили на южнодонецком направлении более 120 украинских военных, сообщил 30 сентября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

В частности, уточнил он, поражение штурмовым отрядам ВСУ было нанесено в районе населённого пункта Никольское Донецкой Народной Республики (ДНР). Кроме того, российская армия отразила две атаки 127-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Ровнополь ДНР и Приютное Запорожской области.

По словам Конашенкова, потери противника за сутки на данном направлении составили более 120 украинских военнослужащих, а также два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Краб» польского производства.

Как предавало ИА Регнум, начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов рассказал 30 сентября о поражении российскими бойцами на южнодонецком направлении четырёх пунктов временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке и трёх пунктов временной дислокации 72-й механизированной бригады в Константиновке.

Также комплексное огневое поражение, по его словам, было нанесено по пунктам дислокации и скоплениям живой силы ВСУ в районах Урожайного, Старомайорского и Златополя.

Накануне, 29 сентября, официальный представитель российского военного ведомства информировал, что на южнодонецком направлении за неделю ВСУ потеряли более 750 бойцов.