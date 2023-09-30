Москва, 30 сентября, 2023, 06:26 — ИА Регнум. Российские бойцы на южнодонецком направлении поразили четыре пункта временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке и три пункта временной дислокации 72-й механизированной бригады в Константиновке. Также комплексное огневое поражение нанесено по пунктам дислокации и скоплениям живой силы ВСУ в районах Урожайного, Старомайорского и Златополь. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Он уточнил, что были уничтожены пять складов боеприпасов, автомобильная техника и живая сила противника.

Также комплексная работа ВС России позволила отразить три атаки ВСУ в направлении Приютного. Отступил противник и в районе Старомайорского, где было пресечено выдвижение украинской группы пехоты.

Чехов добавил, что боевики киевского режима потеряли гаубицу M777, три артиллерийских орудия Д-20 и три минометных расчёта, в том числе кочующий миномет на пикапе.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области ночью 30 сентября была пресечена попытка ВСУ атаковать гражданские объекты. Киевские боевики пытались совершить террористическую атаку с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

Глава киевского режима Владимир Зеленский обговорил с кураторами из Вашингтона и Лондона план нового наступления ВСУ и захват Запорожской атомной электростанции.

Промахи, ошибки и даже потеря актёрской славы главы киевского режима Владимира Зеленского во время конфликта на Украине превратили его в неудачника, которого соотечественники никогда не простят. Так считает обозреватель газеты Al-Watan Хадил Мохиуддин Али.