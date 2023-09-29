Мелитополь, 29 сентября, 2023, 15:48 — ИА Регнум. На южнодонецком направлении Вооружённые силы России за неделю отразили четыре атаки ВСУ в Запорожской области, потери противника составили более 750 украинских военных. Об этом 29 сентября проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

От отметил, что на данном направлении за неделю российские подразделения отразили четыре атаки подразделений 127-й бригады территориальной обороны около населённого пункта Приютное Запорожской области.

Помимо этого, авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Так, за указанный период потери противника составили более 750 украинских бойцов убитыми и ранеными.

Представитель Минобороны добавил, что также были уничтожены 15 орудий полевой артиллерии, 22 боевые бронированные машины, 37 автомобилей. Около населённого пункта Марфополь Запорожской области были ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, российские бойцы на южнодонецком направлении взяли укреплённые позиции противника после массированной артиллерийской подготовки и высадки десанта в количестве 15 человек. Штурмовики выполнили поставленную задачу без потерь.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что первая линия обороны в Запорожской области остаётся неприступной для киевских боевиков, несмотря на их постоянные попытки прорвать её ценою колоссальных потерь. Рогов отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский уже несколько раз рапортовал о прорыве его армии на первой линии обороны на участке Работино — Вербовое. На самом деле его бравада оказалась ложью, которая предназначена для одурманивания украинского народа.