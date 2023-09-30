Баку, 30 сентября, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о задержании экс-министра иностранных дел и бывшего помощника президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Давида Бабаяна.

Министерство иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян

«29 сентября Давид Бабаян был задержан правоохранительными органами Азербайджанской Республики и передан следствию», — говорится в сообщении ведомства.

По информации Генпрокуратуры, Бабаяну были предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, его обвинили, в том числе в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

Как передавало ИА Регнум, осенью 2022 года премьер-министр Армении признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Баку 19–20 сентября провёл в Карабахе «антитеррористические мероприятия локального характера», направленные на восстановление конституционного строя. Власти Армении заявили об агрессии со стороны Баку и сообщили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Через сутки при посредничестве российских миротворцев стороны договорились о прекращении огня.

28 сентября МИД Азербайджана призвал армян Карабаха не покидать свои дома и быть частью азербайджанского общества.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, которая провозгласила независимость от Азербайджанской ССР в 1991 году, объявили о прекращении её существования с 1 января 2024 года.

Осенью 2022 года премьер-министр Армении признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана.

Сабаильский суд города Баку избрал в отношении бывшего государственного министра (соответствует должности премьера) непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Его обвинили в финансировании терроризма, создании и участии в непредусмотренных законодательством вооружённых формированиях или группировках, а также в незаконном пересечении государственной границы Азербайджана. По информации Службы госбезопасности, Варданян был задержан 27 сентября за совершенные противоправных действий, привлечён к уголовной ответственности в качестве обвиняемого лица с предъявлением ему обвинения.