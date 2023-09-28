Баку, 28 сентября, 2023, 14:30 — ИА Регнум. МИД Азербайджана призвал армян Карабаха не покидать свои дома и быть частью азербайджанского общества. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Премьер-министру Пашиняну хорошо известно, что отъезд армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, является их личным решением, и это не имеет ничего общего с принудительным перемещением. Если какой-либо сегмент армянского населения не хочет жить и подчиняться азербайджанскому законодательству и власти, мы не можем их к этому принудить», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

МИД Азербайджана призвал армянских жителей не покидать свои места жительства и быть частью мультиэтнического азербайджанского общества.

Как передавало ИА Регнум, власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, которая провозгласила независимость от Азербайджанской ССР в 1991 году, объявили о прекращении её существования с 1 января 2024 года.

Осенью 2022 года премьер-министр Армении признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Азербайджанские власти в сентябре 2023 года провели в регионе «антитеррористические мероприятия локального характера» по восстановлению конституционного строя. Власти Армении заявили об агрессии со стороны Баку. Через сутки при посредничестве российских миротворцев стороны договорились о прекращении огня. Десятки тысяч жителей Нагорного Карабаха, в том числе этнических армян, направились в сторону Армении, российские миротворцы оказывают им помощь.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прямой причины для исхода армян из Нагорного Карабаха нет, Россию в этой ситуации больше всего заботят гуманитарные проблемы. Он предположил, что часть людей покинет регион навсегда, другая часть — на время, «в период трансформации». Главное, чтобы тем, кто принял такое решение, были обеспечены нормальные условия жизни.