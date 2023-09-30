Москва, 30 сентября, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области, сообщил 30 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По его словам, уничтожены три склада боеприпасов 124-й, 126-й бригад территориальной обороны и 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Киселёвка, Шляховое Херсонской области и Краматорск ДНР.

Кроме того, средствами ПВО перехватили девять реактивных снарядов РСЗО «Ураган», а также одни реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в сентябре отмечал, что в ходе так называемого контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, потеряли 71 тысячу человек. Киевские военачальники бросают в бой неподготовленных граждан, действуя так, словно «это не их люди», отметил президент.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 26 сентября отметил, что контрнаступление ВСУ захлебнулось, а попытки киевской армии атаковать приводят лишь к огромным потерям в её рядах.