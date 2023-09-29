Киев, 30 сентября, 2023, 02:45 — ИА Регнум. На Украине после серии взрывов, прогремевшей в ночь на 30 сентября, повреждён объект инфраструктуры в Винницкой области.

(сс) Will Russell Взрыв

Глава областной военной администрации Сергей Борзов в своём Telegram-канале сообщил о попадании в объект инфраструктуры.

По сообщениям СМИ, на Украине серия взрывов была слышна в Винницкой и Черкасской областях.

Как сообщало ИА Регнум, в Брянской области обнаружили обломки украинского беспилотника самолётного типа вблизи железнодорожной станции Ипуть. Обнаружено взрывное устройство С-4 американского производства. Масса бомбы — около 10 кг.

Российские военные адаптировались к новым реалиям на фронте и с успехом уничтожают украинские самолёты с помощью дронов-камикадзе, отметил обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке.

Российские военные наносят превентивные удары по объектам на территории подконтрольной киевскому режиму Херсонской области, чтобы не дать ВСУ форсировать Днепр. О тактике российских бойцов рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.