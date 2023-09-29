Берлин, 30 сентября, 2023, 02:21 — ИА Регнум. Российские военные адаптировались к новым реалиям на фронте и с успехом уничтожают украинские самолёты с помощью дронов-камикадзе, отметил обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе Ланцет

«Запуская самые современные дроны-камикадзе со своей, российской территории, Кремль, несмотря на расстояние, бьёт наверняка», — заявил журналист.

Он напомнил, как за восемь дней русские неоднократно поразили военные аэродромы на юге и западе Украины.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Юлиан Репке заявил об успехах Вооружённых сил России, которые наращивают потенциал, возможности Украины при этом на исходе. Украина теряет лучших солдат, натовской подготовки недостаточно. Россия, наоборот, становится только сильнее. Ее беспилотники производят меньше шума, что осложняет их поиск, сослался Репке на мнение польских военных экспертов.

На Украине отметили, что для осуществления атак на инфраструктуру ВСУ в Одесской области российские ракеты и беспилотники активно маневрируют и меняют цели, обходя зоны действия ПВО. Такая тактика не позволяет узнать, по какой именно точке будет нанесён удар.

Украинским ПВО ещё ни разу не удавалось сбить ракеты X-22, которыми Россия регулярно атакует, признал советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.