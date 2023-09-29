Киев, 30 сентября, 2023, 01:23 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 30 сентября серия взрывов была слышна в Винницкой и Черкасской областях. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Уточняется, что произошло сразу несколько взрывов.

Местные власти заявили о работе системы ПВО.

В ночь на 30 сентября воздушную тревогу объявили в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях Украины.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об очередной террористической атаке ВСУ, в результате которой в посёлке Погар нарушено энергоснабжение.

Киевские боевики попытались боем провести разведку в направлении Приютного и других населённых пунктов южного направления в Донецкой Народной Республике. ВСУ с потерями были отброшены на исходные позиции.

Киевские власти готовятся к атаке и захвату Запорожской АЭС. Такие авантюрные планы украинского лидера Владимира Зеленского рискуют привести ВСУ к трагическим последствиям. Об этом заявил ТАСС источник.