Брянск, 29 сентября, 2023, 14:28 — ИА Регнум. В Брянской области обнаружили обломки украинского беспилотника самолётного типа вблизи железнодорожной станции Ипуть. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили взрывное устройство С-4 американского производства. Масса бомбы составила около 10 кг. При крушении детонации не произошло, поэтому специалисты обезвредили взрывное устройство на месте.

Повреждений, пострадавших нет.

Ранее 29 сентября сообщалось, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали Курскую область. Дрон сбросил взрывное устройство на электроподстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населённых пунктов и больница.