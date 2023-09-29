Армения, 1 ноября, 2010, 18:51 — ИА Регнум. Руководство Нагорно-Карабахской Республики приняло решение переименовать город Агдам в Акну. Решение принимается с тем, чтобы урегулировать вопросы с предоставлением земельных участков и разрешить ряд бытовых проблем жителей города. "Поскольку Агдаму до сих пор не предоставлен статус, то в качестве района Акна он войдет в городскую область города Аскеран", - сообщил радиостанции "Свобода" глава управления местного самоуправления Сергей Насибекян.

Мечеть в Агдаме. Источник: 1news.az

По его словам, в дальнейшем, возможно, когда Агдам получит статус населенного пункта, здесь будут реализованы некоторые программы по заселению, однако на сегодняшний день таких планов нет. По данным властей НКР, Агдам имеет более 360 постоянных жителей, которые в основном занимаются земледелием и разведением скота.

Агдам, город, центр Агдамского района Азербайджанской ССР, у восточного подножия Карабахского хребта, на окраине Карабахской равнины. Железнодорожная станция и узел шоссейных дорог. Агдам был основан в XVIII веке, в 1828 году получил статус города. Население в 1989 г. - 28 тыс. человек. В настоящее время полностью разрушен (за исключением большой мечети в центре города), в связи с чем его зачастую называют "городом-призраком". Находится под контролем армянских вооруженных сил и входит в так называемый "пояс безопасности" между Нагорным Карабахом и собственно Азербайджаном. Азербайджанские власти и международное сообщество считают его оккупированной территорией. В переговорном процессе по мирному урегулированию карабахского конфликта рассматриваются так называемые Мадридские (базовые) принципы, которые предполагают в том числе и возврат Агдама и других территорий вокруг Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана.