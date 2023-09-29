Донецк, 29 сентября, 2023, 22:58 — ИА Регнум. Киевские боевики попытались боем провести разведку в направлении Приютного и других населённых пунктов южного направления в Донецкой Народной Республике. По сообщению главы региона Дениса Пушилина, ВСУ с потерями были отброшены на исходные позиции.

Mil.ru Российские военные

Говоря об успехах ВС РФ на южном направлении, глава республики пояснил, что украинцы пытались совершать разведывательно-боевые действия в направлении населенных пунктов Приютное, Новомайорское и Новопрокоповка.

«Каких-то серьёзных результатов ВСУ не добились и с потерями отошли на исходные позиции», — добавил Пушилин в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 29 сентября обстреляли гостиницу в Енакиево (ДНР), в которой живут строители из Ленинградской области, приехавшие для оказания помощи в восстановлении города. Жертв в результате обстрела нет.

Российские войска пресекли попытки ВСУ восстановить утраченные позиции на краснолиманском направлении.

Подразделения группировки войск «Центр» при поддержке ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили 12 атак противника, потери ВСУ на этом направлении за неделю составили более 360 человек, а также более 50 единиц техники, включая 20 боевых бронированных машин и 12 орудий.

29 сентября в Минобороны сообщали о нанесении в период с 24 по 29 сентября девяти групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре Украины, в частности, по местам подготовки диверсантов, пунктам размещения иностранных наёмников и складам вооружения. На донецком направлении за минувшую неделю была отражена 31 атака противника, на запорожском — 8, на южнодонецком — 4.