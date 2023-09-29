Москва, 29 сентября, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Российские войска за неделю с 24 по 29 сентября нанесли девять ударов высокоточным оружием и дронами по местам подготовки украинских диверсантов, пунктам размещения иностранных наёмников и складам вооружения ВСУ. Об этом 29 сентября сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru Солдаты ВС РФ

В частности, в зоне СВО был уничтожен пункт управления «Иностранного легиона» и два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами. Всего же за неделю поражены четыре склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области.

Также по итогам недели, указал Конашенков, констатирована попытка ВСУ наступать в районе Артёмовска, Авдеевки и Марьинки в ДНР. Успеха противник не имел.

На запорожском направлении с 24 сентября были отражены восемь атак Украины, противник потерял более 330 военных. На донецком направлении недельные потери ВСУ превысили 1760 военных и 40 танков. Число уничтоженных украинских дронов составило 185. На купянском направлении за неделю ВСУ потеряли более 210 бойцов.

Как указал Конашенков, для восполнения потерь после неудачных штурмов Клещеевки и Андреевки командование ВСУ перебросило три подразделения с других направлений.

«ВСУ выводит в тыл 47-ю мехбригаду из района Работина из-за отказа военных выполнять боевые задачи на фоне потерь», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в сентябре отмечал, что в ходе так называемого контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, потеряли 71 тысячу человек. Киевские военачальники бросают в бой неподготовленных граждан, действуя так, словно «это не их люди», отметил президент.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 26 сентября отметил, что контрнаступление ВСУ захлебнулось, а попытки киевской армии атаковать приводят лишь к огромным потерям в её рядах.