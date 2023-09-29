Москва, 29 сентября, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Российские войска пресекли попытки ВСУ восстановить утраченные позиции на краснолиманском направлении, сообщили 29 сентября в Министерстве обороны РФ.

Алексей Майшев/РИА Новости

«На Краснолиманском направлении вооружённые силы Украины силами 12-й бригады специального назначения, 63-й и 67-й механизированных бригад предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районе населённого пункта Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Подразделения группировки войск «Центр» при поддержке ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили 12 атак противника, потери ВСУ на этом направлении за неделю составили более 360 человек, а также более 50 единиц техники, включая 20 боевых бронированных машин и 12 орудий, отметил Конашенков.

Ранее 29 сентября начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военные нанесли удар по штурмовым отрядам нацгвардии и ВСУ в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике. ВСУ потеряли более 50 штурмовиков, отметил Савчук.

Также 29 сентября в Минобороны сообщали о нанесении в период с 24 по 29 сентября девяти групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре Украины, в частности, по местам подготовки диверсантов, пунктам размещения иностранных наёмников и складам вооружения. На донецком направлении за минувшую неделю была отражена 31 атака противника, на запорожском — 8, на южнодонецком — 4, отметили также в ведомстве.