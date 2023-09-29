Москва, 29 сентября, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Потери противника на донецком направлении за неделю превысили 1760 бойцов. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 29 сентября на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По данным военного ведомства, в течение недели украинские подразделения пытались наступать у Артёмовска, Авдеевки, Марьинки. На донецком направлении российские войска отразили 31 атаку.

В течение недели ВСУ потеряли более 1760 военных, добавил Конашенков.

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