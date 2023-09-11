Москва, 11 сентября, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Военные пенсионеры, мобилизованные или подписавшие контракт для участия в специальной военной операции, будут получать полную компенсацию военной пенсии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Установить военнослужащим, которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы, и гражданам Российской Федерации, которые призваны на военную службу по мобилизации в вооружённые силы <…>, являвшимся получателями пенсии за выслугу лет <…>, дополнительную к денежному довольствию (денежному содержанию) ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты», — сказано в тексте указа.

Для военнослужащих, заключивших контракт, компенсации будут производиться в период с 24 февраля 2022 года, для призванных на службу в ряды Вооружённых сил РФ в рамках частичной мобилизации — с 21 сентября 2022 года, сказано также в тексте указа.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2023 года Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья добровольцев, которые участвуют в спецоперации на Украине. Страховая выплата семье в случае гибели добровольца установлена в размере 3,13 млн рублей, при получении инвалидности она составит до 2,3 млн рублей, при получении ранения или увечья — до 313 тыс. рублей.

Также в августе 2023 года правительство России упростило порядок предоставления страховых выплат в случае гибели военнослужащих. Для получения страховки достаточно предоставить справку установленной формы о смерти военнослужащего, выданную в воинской части. Новые правила также касаются родственников военнослужащих, погибших в ходе военных сборов, и родных сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы, погибших при исполнении служебного долга.