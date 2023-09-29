Москва, 29 сентября, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2024–2026 годы, основными его приоритетами стали социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, укрепление обороноспособности страны и интеграция новых регионов, сообщили в пресс-службе правительства 29 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов направлен на рассмотрение Государственной думы. Распоряжение о его внесении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сказано в сообщении пресс-службы.

Бюджет свёрстан на основе базового прогноза социально-экономического развития России, который предполагает ежегодный рост экономики России свыше 2%, и сведён с дефицитом в размере от 0,9 до 1,6 трлн рублей в год.

Доходы бюджета в 2024 году должны составить 35 трлн рублей, в 2025 году — 33,5 трлн рублей, в 2026 году — 34,1 трлн рублей. Расходы, согласно проекту бюджета, в 2024 году достигнут уровня 36,6 трлн рублей, в 2025 году — 34,4 трлн рублей, в 2026 году — 35,6 трлн рублей. В сравнении с трёхлетним бюджетом на 2023–2025 годы и доходы, и расходы на 2024–2025 годы пересмотрены в сторону повышения.

Определяя приоритеты бюджета, в правительстве исходили из необходимости выполнять социальные обязательства, а также решать задачи, поставленные президентом, отметили в пресс-службе. Исходя из этого, основными приоритетами нового бюджета стали социальная поддержка самых уязвимых категорий граждан, укрепление обороноспособности России, интеграция регионов, вернувшихся в состав страны в 2022 году, технологическое развитие России и расширение инфраструктуры страны.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 28 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что восстановление экономической активности в стране идёт более высокими, чем прогнозировалось ранее, темпами. По итогам года рост валового внутреннего продукта может превысить 2,5%, отметил Мишустин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ранее сообщения об увеличении расходов федерального бюджета на оборону с 3,9% в 2023 году до 6% в 2024 году, заявил, что такое повышение необходимо, поскольку Россия живёт в состоянии гибридной войны, развязанной против неё Западом.