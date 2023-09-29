Курск, 29 сентября, 2023, 05:03 — ИА Регнум. В Курском районе в ночь на 29 сентября работает система противовоздушной обороны. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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Глава региона попросил население сохранять спокойствие.

Как передавало ИА Регнум, на Украине поздним вечером 28 сентября сообщили о прогремевшем взрыве в Киеве.

Ночью 29 сентября сразу несколько взрывов было слышно в Николаевской и Сумской областях.

Разведгруппа казачьего отряда специального назначения Барс-16 «Кубань» обнаружила в районе Спорного в ЛНР батальонный опорный пункт ВСУ. Благодаря хорошо спланированной операции удалось выбить противника с позиции и уничтожить натовскую радиолокационную станцию.