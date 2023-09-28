Киев, 28 сентября, 2023, 23:12 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 28 сентября в Киеве прогремел взрыв. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Подробной информации о взрыве нет. Официальные власти заявлений по этому поводу не делали.

Воздушная тревога в Киеве и области не объявлялась.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ нанесли удар по селу Подо-Калиновка в Херсонской области, осколки упали около образовательных учреждений, пострадала сотрудница детсада.

27 сентября Минобороны опубликовало кадры, подтверждающие уничтожение под Херсоном украинского склада с вооружением и более чем 3 тыс. тонн боеприпасов различного калибра. По складу был нанесён ракетный удар.