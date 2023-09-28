Москва, 29 сентября, 2023, 02:51 — ИА Регнум. Разведгруппа казачьего отряда специального назначения Барс-16 «Кубань» обнаружила в районе Спорного в ЛНР батальонный опорный пункт ВСУ. Благодаря хорошо спланированной операции удалось выбить противника с позиции и уничтожить натовскую радиолокационную станцию. Об этом рассказал командир разведгруппы отряда с позывным Шатун.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Проведение операции корректировалось с помощью дрона. Работа российского миномёта по опорному пункту была воспринята противником как штурм. Украинские военные начали подтягивать резервы, но им не дали подойти российские бойцы, открывшие огонь из крупнокалиберного пулемёта ДШК.

«Также работали снайперы, гранатометы, пулеметы, в отдельные моменты стрелковый бой проходил на дистанции 200 метров. С опорника мы их выбили», — пояснил Шатун.

Командир разведгруппы уточнил, что в стрелковом бою непосредственно у опорного пункта участвовали 12 человек. Противник пытался нанести по ним удар кассетными снарядами. Украинскую артиллерию подавили ответным огнём из гаубиц.

Удалось уничтожить натовскую РЛС, предположительно, канадского производства, а также станцию контрбатарейной борьбы.

Как сообщало ИА Регнум, в районе Спорного была отбита попытка ВСУ атаковать позиции казачьего отряда специального назначения Барс-16 «Кубань» под видом сдачи в плен. С белым флагом, но с воинственным настроем к российским позициям украинское командование отправило около 35 человек.

Украинский арсенал боеприпасов уничтожили российские войска в Кировоградской области.

В Минобороны России сообщили о том, что украинские военные принимают решение сдаться в плен у Работино и Пятихаток, где ВСУ предпринимают безуспешные попытки атаковать. Одной из главных причин для такого шага становится безысходность от понимания того, что возможности поставляемой Западом боевой техники преувеличены.