Николаев, Украина, 29 сентября, 2023, 04:55 — ИА Регнум. Украинский телеканал ТСН сообщил, что ночью 29 сентября в двух областях страны была объявлена воздушная тревога.

Defenseimagery.mil Взрыв

Отмечается, что сразу несколько взрывов было слышно в Николаевской и Сумской областях.

Власти объявили воздушную тревогу и призвали соблюдать спокойствие.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 29 сентября сирены воздушной тревоги взвыли в четырёх областях: Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской.

Российский спецназ в ходе военных действий использовал новейший роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н».

28 сентября около 21:00 мск пресечена попытка киевских боевиков запустить беспилотник самолётного типа на территорию России. Его сбили над Белгородской областью.