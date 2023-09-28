Москва, 28 сентября, 2023, 03:59 — ИА Регнум. В районе Новодонецкого в ДНР военнослужащие оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» подорвали склад с боеприпасами на позициях ВСУ. Противник был вынужден отступить. Об этом РИА Новости рассказал оператор беспилотника ZALA с позывным Корлус, предоставив соответствующее видео.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Он пояснил, что в районе населённого пункта были выявлены блиндажи с боевиками ВСУ. Информация с координатами была передана артиллеристам.

В результате совместной работы по складу боеприпасов был нанесён удар, он загорелся. После детонации боекомплекта украиские военнослужащие начали отсупать.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины (ВСУ) 27 сентября наносили удары по Кировскому, Киевскому и Петровскому районам Донецка, а также по Горловке, в том числе с применением кассетных боеприпасов.

В зоне проведения специальной военной операции за минувшие сутки было уничтожено 19 беспилотников Вооружённых сил Украины и сбито 8 снарядов HIMARS.

Натиск российских войск вынуждает украинскую армию отступать, для отражения атак Киеву не хватает военной мощи, заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.