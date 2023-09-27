Донецк, 27 сентября, 2023, 20:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) 27 сентября наносили удары по Кировскому, Киевскому и Петровскому районам Донецка, а также по Горловке, в том числе с применением кассетных боеприпасов, сообщил 27 сентября глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

По его словам, в результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в посёлке шахты Абакумова Кировского района Донецка погиб мирный житель, его супруга получила тяжёлые ранения.

«Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС она была спасена из-под завалов и передана медикам», — отметил глава ДНР.

Ещё двое мужчин, написал Пушилин, получили ранения в Петровском районе Донецка. Кроме того, повреждения получили шесть жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры в Горловке и Донецке.

Всего за 27 сентября, информировал глава республики, зафиксирован 31 обстрел, выпущен 91 боеприпас из ствольной артиллерии калибром 152, 155 мм, в том числе кассетного типа.

Ранее в этот же день Пушилин сообщил, что Вооружённые силы России ликвидировали боевиков ВСУ при попытке противника провести разведку боем около населённого пункта Новомайорское. Глава ДНР уточнил, что в результате противник был частично уничтожен, частично отброшен на исходные позиции.

Как передавало ИА Регнум, ДНР регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Так, 25 сентября в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина. Утром 24 сентября при обстреле со стороны украинской армии в Донецке пострадали два человека. В течение 23 сентября территорию республики обстреляли 20 раз.