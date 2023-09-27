Вашингтон, 27 сентября, 2023, 23:50 — ИА Регнум. Натиск российских войск вынуждает украинскую армию отступать, для отражения атак Киеву не хватает военной мощи, заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«С этого момента инициатива в руках русских, и в конце концов украинская линия обороны рухнет», — отметил он.

Эксперт предположил, что из-за нехватки резервов ВСУ придётся отступать за Днепр и сдать большие территории.

Контрнаступление ВСУ закончилось, для украинского руководства и западных союзников это стало стратегическим поражением. На данный момент Россия сама может начать продвижение, заключил Риттер.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что считает безоговорочную победу российских войск над ВСУ единственным итогом конфликта на Украине. По его мнению, глава киевского режима Владимир Зеленский способен лишь на подписание капитуляции.

26 сентября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что контрнаступление ВСУ захлебнулось, а попытки киевской армии атаковать приводят лишь к огромным потерям в их рядах. Западные страны тем временем поставляют Украине всё новые виды вооружения, но оно оказывается неэффективным в боях с ВС РФ и «постепенно утрачивается на поле боя», добавил он.

Согласно заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, только в сентябре 2023 года киевская армия потеряла более 17 тысяч военнослужащих, а российские войска в этот же период расширили зону контроля на купянском направлении в Харьковской области.