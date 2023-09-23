Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2023, 21:29 — ИА Регнум. Россия готова к переговорам по Украине, но не примет никаких предложений по прекращению огня, заявил глава МИД России Сергей Лавров 23 сентября на пресс-конференции по итогам работы 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Танк Т-80 в зоне СВО.

«Никаких предложений о прекращении огня мы не будем рассматривать, потому что мы один раз это рассмотрели, но нас обманули», — сказал он.

Лавров напомнил, что Россия в марте 2022 года вела переговоры с Украиной, и мирный договор уже подготовили к подписанию, но потом последовали ложные обвинения в убийствах мирных жителей в Буче, когда российские военные оставили город, и срыв переговоров. Министр напомнил, что президент России Владимир Путин чётко заявил о готовности к переговорам, но без условий о прекращении огня.

Глава МИД также заявил, что прийти к мирному соглашению будет тем трудней, чем дольше Киев будет затягивать переговоры. Лавров также напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о запрете вести переговоры с Путиным, следовательно, диалог должен начаться с отмены этого указа.

Перед этим во время пресс-конференции Лавров заявил, что Россия уважает целостность Украины в условиях выполнения Киевом обещаний по Декларации независимости 1991 года, в которой, по его словам, написано много хорошего, в том числе об уважении Украины к правам национальных меньшинств и русского языка в частности, который в тексте упомянут прямо. Глава МИД отметил, что одним из главных в документе стал пункт, что Украина останется внеблоковой страной.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года Путин на встрече с лидерами стран Африки, призывавшими начать переговоры с Киевом, показал им подготовленный к подписанию договор. Он отметил, что украинские власти отказались от достигнутых договорённостей сразу, как Россия отвела войска от Киева. Журналисты смогли рассмотреть часть текста договора. В документе говорилось о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Гарантами договора предполагалось сделать Лондон, Пекин, Вашингтон, Париж, Минск и Анкару.