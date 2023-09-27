Москва, 27 сентября, 2023, 19:36 — ИА Регнум. В отношении жителя Краснодара, задержанного в Крыму, возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении государственной измены в форме перехода на сторону противника, сообщили 27 сентября пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.

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«В настоящее время задержанному предъявлено обвинение. Киевским районным судом республики фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца», — говорится в сообщении ведомства.

Как предавало ИА Регнум, 20 сентября в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю сообщили, что житель Барнаула отравил воду, которая предназначалась для российских военнослужащих. Весь процесс мужчина снял на видео, которое направил представителям Украины, занимающимся вербовкой россиян для организации терактов. Довести свой преступный умысел до конца злоумышленник не успел. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ. Его обвинили в покушении на государственную измену и теракт.

6 сентября сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области мужчину за передачу Киеву данных о российском военном объекте в Краснодарском крае. Эту информацию украинские войска могли использовать для ударов по объекту. Против злоумышленника возбудили дело о госизмене.

Сотрудники спецслужб 5 сентября задержали жителя Краснодарского края, собиравшегося уехать на Украину для того, чтобы воевать в составе ВСУ. Россиянин контактировал с вербовщиком из Службы безопасности Украины.