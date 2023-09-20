Барнаул, 20 сентября, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Житель Барнаула отравил воду, которая предназначалась для российских военнослужащих. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.

ТАСС/ EPA/MASSIMO PERCOSSI

Сотрудники спецслужбы установили, что 42-летний россиянин через социальные сети вышел на граждан Украины, в общении с которыми выражал радикальные взгляды на политический курс России и готовность поддержки украинских вооружённых сил.

«В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих», ― говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что весь процесс мужчина снял на видео, которое направил представителям Украины, занимающимся вербовкой россиян для организации терактов. Довести свой преступный умысел до конца злоумышленник не успел. Его своевременно задержали оперативные сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. В пресс-службе РИА Новости уточнили, что военнослужащие не успели выпить отравленную воду.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ. Его обвинили в покушении на государственную измену и теракт. Задержанного по решению суда арестовали.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области мужчину за передачу Киеву данных о российском военном объекте в Краснодарском крае. Эту информацию украинские войска могли использовать для ударов по объекту. Против злоумышленника возбудили дело о госизмене.

Сотрудники спецслужб 5 сентября задержали жителя Краснодарского края, собиравшегося уехать на Украину для того, чтобы воевать в составе ВСУ. Россиянин контактировал с вербовщиком из Службы безопасности Украины.

В Хабаровском крае местный житель попал под уголовное преследование за переводы денежных средств украинской армии для приобретения оружия, боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов. Он также собирался принимать участие в боевых действиях на Украине в составе ВСУ, осуществлять другие подрывные акции «в ущерб безопасности страны на территории региона». В отношении него возбудили дело о госизмене.