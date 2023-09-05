Москва, 5 сентября, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Сотрудники спецслужб задержали жителя Кубани, который намеревался выехать на Украину и воевать на стороне Вооружённых сил страны. Об этом 5 сентября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, для того, чтобы вступить в ряды ВСУ, россиянин инициировал контакт с вербовщиком из Службы безопасности Украины (СБУ), готовившим добровольцев для участия в боевых действиях против России.

«ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Краснодарского края, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника», ― говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемого задержали при попытке выехать на Украину. в отношении задержанного возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области, который попытался через Турцию выехать на Украину для вступления в ВСУ. Для этого мужчина вёл электронную переписку с представителями националистического формирования Украины, которые осуществляли набор и подготовку добровольцев из числа граждан России для участия в военных действиях против Вооружённых сил России. Кроме того, подозреваемый изучал специализированную литературу по тактической медицине, полевой фортификации, военной технике и вооружению.

Дезертир из ВСУ Игорь Устименко, завербованный контрразведкой Украины, предпочёл сдался российским военным при попытке повредить зенитно-ракетный комплекс «Бук» в Херсонской области.

ФСБ 24 апреля сообщила о задержании сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП), планировавшего участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ и призывавшего к этому других.