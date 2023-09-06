Ростов-на-Дону, 6 сентября, 2023, 03:51 — ИА Регнум. Жителя Ростовской области, передавшего на Украину сведения об одном из военных объектов на территории Краснодарского края, задержан силовиками. Об этом 6 сентября сообщил представитель пресс-службы УФСБ России по Ростовской области в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Уточняется, что задержанный 23-летний мужчина вёл переписку с человеком, называвшим себя представителем военных формирований Украины. Житель Ростовской области в переписке выражал всяческую поддержку Украины и поощрял антироссийскую деятельность. У подозреваемого были изъяты средства связи, использовавшиеся для контактов с представителями украинской стороны.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудники спецслужб задержали жителя Краснодарского края, который намеревался выехать на Украину и воевать на стороне ВСУ. Чтобы вступить в ряды ВСУ, россиянин инициировал контакт с вербовщиком из Службы безопасности Украины (СБУ), готовившим добровольцев для участия в боевых действиях против России. Подозреваемого задержали при попытке выехать на Украину.

Также сообщается, что Курский областной суд приговорил жителя города Железногорска к 20 годам лишения свободы за государственную измену, подготовку к сбыту и сбыт наркотических веществ, а также за подготовку к диверсии организованной группой.