Москва, 27 сентября, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Меры по топливу в России приняты, но розничные цены на бензин растут, а потребителю нужен результат. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

Vladimir Baranov/Global Look Press

«Цена-то растёт в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует», — отметил российский лидер.

Глава государства обратил внимание на то, что потребителю нужен результат.

«Мы же знаем из-за чего это происходит, и в связи с ценами на нефть понимали, что будет дальше, это же не в первый раз. Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя на экспорт», — отметил Путин.

Как передавало ИА Регнум, правительство России 21 сентября приняло постановление о запрете на экспорт автомобильного топлива. В кабинете министров подчеркнули, что эта мера нужна, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать цены.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что рост цен на бензин и потребительские товары связан с инфляционными процессами, президент России Владимир Путин регулярно обсуждает эту тему с правительством.

профессор базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков факультета экономических наук ВШЭ Евгений Коган полагает, что руководству России следует стабилизировать рубль на серьёзный срок, чтобы не допустить постоянного роста цен.