Херсон, 17 сентября, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Российские военные взяли в плен вооружённую группу из восьми боевиков ВСУ. Об этом 17 сентября сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Наши военные взяли в плен на левом берегу крупную украинскую вооружённую группу из восьми боевиков». Такое теперь случается всё чаще», — написал Сальдо.

Он отметил, что многие украинские солдаты постепенно начинают понимать, что для политических главарей киевского режима и военных начальников их жизни ничего не значат.

Как передавало ИА Регнум, 14 сентября глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что группа украинских солдат без боя сдалась в плен в районе Времевского выступа в Запорожской области.

16 сентября Рогов рассказал, что российские военные обратили в бегство штурмовые группы ВСУ в районе села Работино. Он рассказал, что было несколько атак боевиков ВСУ небольшими группами без задействования тяжёлой техники, но они понесли потери и сбежали. По ним отработала артиллерия, количество уничтоженных боевиков исчисляется десятками.