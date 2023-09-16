Херсон, 16 сентября, 2023, 21:30 — ИА Регнум. В Киеве осознают, что им придётся уходить из оккупированной в настоящее время части Херсонской области, а потому они вполне могут перейти к тактике «выжженной земли», заявил 16 сентября советник врио главы региона Александр Малькевич.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Есть полное ощущение, что люди, принимающие решения на Украине, понимают, что в обозримом будущем Херсон придется возвращать, соответственно, будет взята тактика выжженной земли», — сказал Малькевич РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября назначенный киевским режимом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что принято решение об обязательной эвакуации семей из 31 села. Местных жителей выбрасывают из их домов и отправляют вглубь контролируемой Киевом территории, чтобы использовать опустевшие земли в военных целях, сказал Малькевич.

Ранее 16 сентября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в день города Херсона заявил, что областной центр, переживший фашистскую оккупацию, переживёт и нынешнюю.

«Всегда после лихолетия и невзгод, Херсон возрождался и становился ещё более прекрасным и великолепным. Так будет и в этот раз: мы выгоним из города тех, кто чужд его истории, кто не достоин его имени. Мы обязательно восстановим, отстроим и возродим Херсон», — отметил врио губернатора.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года заявил, что в ходе попытки контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, потеряли 71 тысячу человек. Военачальники ВСУ бросают в бой неподготовленных солдат, действуя так, словно «это не их люди», отметил президент.

Вооружённые силы России надёжно держат оборону в зонах наступления ВСУ, заявил 13 сентября глава Минобороны Сергей Шойгу. Главная задача российской армии на данном этапе — «выбивать технику противника», отметил также министр.