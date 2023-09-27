Москва, 27 сентября, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Кадры, подтверждающие уничтожение украинского склада вооружения и боеприпасов под Херсоном в результате ракетного удара, опубликовало Министерство обороны РФ 27 сентября в официальном Telegram-канале.

Кадр из видео

Российские военные 25 сентября уничтожили высокоточным ракетным ударом объединённый склад ВСУ в районе села Киселёвка Херсонской области. Там хранилось свыше 3 тыс. тонн боеприпасов различного калибра.

Данные объективного контроля подтверждают, что в результате удара и последовавшей за ним детонации боеприпасов склад уничтожен полностью, отметили в Минобороны. На кадрах видна площадка бывшего склада, усеянная обломками.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3835625" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, ранее российские военные взяли в плен в Херсонской области вооружённую группу из восьми боевиков ВСУ. По словам врио главы региона Владимира Сальдо, такое стало происходить чаще. Советник врио главы региона Александр Малькевич предположил, что киевский режим может перейти к тактике «выжженной земли» из-за осознания того, что оккупированную часть Херсонской области ему не удержать.