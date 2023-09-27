Мадрид, 27 сентября, 2023, 03:21 — ИА Регнум. Конфликт на Украине может привести к расколу страны, как это было на Корейском полуострове, написал обозреватель испанской газеты El País Кристиан Сэгура.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«В политических дебатах о будущем Украины появился призрак холодной войны: существует опасение, что страна расколется на две части», — указал автор.

Сэгура напомнил о высказываниях многих аналитиков и политических деятелей о вероятности корейского сценария для Украины. В текущем году такая возможность стала реальной и киевский режим во главе с Владимиром Зеленским опасается этого. Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил о том, что «Киеву предлагают корейский вариант».

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия уважает территориальную целостность Украины в условиях выполнения Киевом обещаний по Декларации независимости 1991 года. По словам Лаврова, одним из главных пунктов документа стал пункт, что Украина останется внеблоковой страной.

«В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украины поддерживаем», — подчеркнул глава МИД.

Проблем с территориальной целостностью Украины нет, её разрушили те, кто поддержал госпереворот, после которого новые лидеры начали бомбить свой собственный народ, добавил Лавров.