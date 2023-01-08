Данилов: Киеву предложили урегулирование конфликта по корейскому сценарию
Данилов заявил, что Россия может предложить Киеву корейский сценарий завершения конфликта
Киев, 8 января, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Киевскому режиму предложили урегулирование конфликта по «корейскому сценарию», заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
По его словам, послания о «готовности к уступкам» якобы исходят из Москвы. Они нужны для «фиксации положения, которое существует сегодня», добавил он. С подобным сценарием Киев не согласится, заключил Данилов.
Напомним, тридцать восьмая параллель — неофициальное название границы между КНДР и Южной Кореей, проходящей примерно по 38-й параллели северной широты.
Ранее Данилов заявил, что в 2023 году ВСУ перейдут в наступление, в этом Киеву поможет вооружение, полученное от Запада, включая БМП, БТР, системы противоракетной обороны. При этом часть поставок будет осуществлена «совсем не публично», утверждает Данилов.
Отметим, украинская сторона ежедневно заявляет о том, что её не устраивают условия, которые Москва выдвигает для прекращения спецоперации, в частности — признание российскими ряда территорий, вышедших из состава Украины.
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